Giovanni Ciacci | chi è l’ex fidanzato e modello Damiano Allotta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 aprile 2021), che vedremo stasera protagonista a “Le Iene“ con uno scherzo realizzato da Mitch a partire dalle 21:30 su Italia 1, ha avuto una relazione con il giovaneterminata nel 2019. L’opinionista pensava di promuovere la sua nuova attività e invece si è ritrovato in un capannone, al buio, insieme al proprietario che vive al piano di sopra e che tiene la figlia segregata in una stanza.è nato nel 1992 a Palermo sotto il segno del Cancro. Conclusi gli studi si trasferisce a Milano, dove lavora come agente immobiliare e. Il giovane siciliano ha sfilato su importanti passerelle ed è stato testimonial di importanti ...