Gabriel Garko, lutto in famiglia per l'attore: "Fai buon viaggio" (Di martedì 27 aprile 2021) Gabriel Garko da il triste annuncio della perdita del caro genitore sul suo profilo Instagram. "Ciao papà, fai buon viaggio", così scrive Gabriel Garko sul suo profilo Instagram. Il genitore stava poco bene, combatteva contro la malattia, e l'artista l'ha voluto ricordare con una foto da giovane. Immagini che raccontano di una fisionomia straordinariamente simile L'articolo proviene da Inews.it.

