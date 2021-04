Flavio Insinna, il campione Davide perde alla ghigliottina. Ma i fan notano un dettaglio: 'Non è possibile...' (Di martedì 27 aprile 2021) il campione Davide perde alla ghigliottina. Ma i fan notano un dettaglio: ' Non è possibile... '. Pochi minuti fa, è terminato il quiz preserale di Rai1. Stasera alla ghigliottina si è cimentato il ... Leggi su leggo (Di martedì 27 aprile 2021) il. Ma i fanun: ' Non è... '. Pochi minuti fa, è terminato il quiz preserale di Rai1. Staserasi è cimentato il ...

Advertising

GPasqui : Chi è Marco Eletti, il concorrente de 'L'Eredità' accusato di omicidio. Ecco cosa aveva detto di sé a Flavio Insinn… - Gianfra62215977 : RT @tempoweb: Padre ucciso e madre in coma. L'arresto choc del concorrente de L'Eredità, le sue parole in tv #rai #insinna #marcoeletti #re… - infoitcultura : L'Eredità, 'padre ucciso a martellate e madre coi polsi tagliati': arrestato. Pazzesco: quando da Flavio Insinna di… - infoitcultura : L’Eredità, Flavio Insinna senza pietà contro la campionessa “Stai per piangere …” - afrizox : @mouniice Hai scritto “Flavio Aquilone” e ho letto Flavio Insinna e mi stavo sputando un polmone -