Fdi, Figliomeni: bonus affitti, Raggi deve accelerarne erogazione (Di martedì 27 aprile 2021) Roma – “La ben nota situazione epidemiologica che stiamo affrontando, tra le tante criticita’ che ha lasciato alle nostre spalle, vi e’ quella di aver messo in grave crisi economica molte famiglie romane.” “Alla luce di cio’ e del grido di dolore che ogni giorno i romani ci fanno pervenire, stamattina abbiamo effettuato una diretta Facebook proprio davanti al dipartimento Patrimonio e politiche abitative per cercare di svegliare Raggi e compagni e fare in modo che si attivino sulla concessione del bonus affitti.” “Inoltre abbiamo presentato una ulteriore, ennesima, interrogazione urgente per chiedere di accelerare e semplificare le procedure per l’erogazione di tale contributo, una misura che, se adottata con la giusta tempistica, avrebbe potuto dare un piccolo sollievo agli inquilini nonche’ indirettamente ai locatori ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 aprile 2021) Roma – “La ben nota situazione epidemiologica che stiamo affrontando, tra le tante criticita’ che ha lasciato alle nostre spalle, vi e’ quella di aver messo in grave crisi economica molte famiglie romane.” “Alla luce di cio’ e del grido di dolore che ogni giorno i romani ci fanno pervenire, stamattina abbiamo effettuato una diretta Facebook proprio davanti al dipartimento Patrimonio e politiche abitative per cercare di svegliaree compagni e fare in modo che si attivino sulla concessione del.” “Inoltre abbiamo presentato una ulteriore, ennesima, interrogazione urgente per chiedere di accelerare e semplificare le procedure per l’di tale contributo, una misura che, se adottata con la giusta tempistica, avrebbe potuto dare un piccolo sollievo agli inquilini nonche’ indirettamente ai locatori ...

Advertising

Figliomeni_FdI : Ecco il link della diretta di questa mattina al Dip. Patrimonio per denunciare il grave immobilismo dei #5stelle su… - Figliomeni_FdI : Alle ore 10 sarò in diretta Facebook davanti al Dip.Patrimonio. Oggi è un anno esatto da quando si potevano present… - Figliomeni_FdI : Oggi in commissione Trasparenza si è discusso del revamping del #Tmb di #RoccaCencia e abbiamo assistito all'ennesi… - Figliomeni_FdI : Nel link il video del mio intervento sul #CentroCarni, complesso immobiliare che, dopo essere stato valutato circa… - DaustoC : @MercurioPsi @EnricoStefano @corriereroma @rep_roma @ilmessaggeroit @tempoweb @affariroma @romatoday… -