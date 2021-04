Advertising

lucianonobili : “Il lavoro serio del governo #Draghi fa giustizia delle troppe ipocrisie e dei ritardi dei mesi precedenti. Colpisc… - DarioPanzac89 : RT @lucianonobili: “Il lavoro serio del governo #Draghi fa giustizia delle troppe ipocrisie e dei ritardi dei mesi precedenti. Colpisce la… - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Ansa: Draghi: 'Sulla governance il vero punto è governo-enti locali. Gli enti locali sono i veri attuatori del piano' #ANSA - giornaleradiofm : Draghi,su governance vero punto è governo-enti locali: (ANSA) - ROMA, 27 APR - 'La vera sfida non appena il piano v… - CorriereQ : Recovery, Draghi in Parlamento: ‘Su governance vero punto è governo-enti locali’ -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi governance

"Sulle riforme il Parlamento sarà determinante", ha assicurato. Suvero punto è governo - enti locali Il capo del Governo ha ricordato che "la vera sfida non appena il piano viene ...Lo ha detto il premier Marionella replica in Aula alla Camera sul Recovery plan. .248 miliardi complessivi, sei missioni, riforme strutturali per un Paese che brucia ancora, messo in ginocchio da una pandemia che continua a mietere vittime ...E' in corso la replica del presidente del Consiglio Mario Draghi al dibattito sul Recovery plan. Alle 15 il premier si sposterà in Senato per tenere a ...