Corpifuoco, Abrignani (Cts): "Allungare di un'ora significa dare milioni di chance in più al virus di circolare" (Di martedì 27 aprile 2021) “Non c’è nessun dato scientifico su cosa voglia dire un’ora in più aperti o un’ora chiusi. Non esiste, come nel 99% delle cose che ci hanno interessato di questa pandemia e che sono state decise sulla base di supposizioni scientifiche, sempre con la tendenza alla mitigazione del rischio”. A puntualizzarlo è stato Sergio Abrignani, immunologo dell’università Statale di Milano e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza coronavirus, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai3. Rispondendo a una domanda sulla decisione di avere il coprifuoco alle 22 - decisione politica o indicazione scientifica del Cts - Abrignani ha confermato di aver detto che, a suo avviso, a livello nazionale dare un’ora in più a milioni di persone per interagire vuol dire dare milioni di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 aprile 2021) “Non c’è nessun dato scientifico su cosa voglia dire un’ora in più aperti o un’ora chiusi. Non esiste, come nel 99% delle cose che ci hanno interessato di questa pandemia e che sono state decise sulla base di supposizioni scientifiche, sempre con la tendenza alla mitigazione del rischio”. A puntualizzarlo è stato Sergio, immunologo dell’università Statale di Milano e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza corona, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai3. Rispondendo a una domanda sulla decisione di avere il coprifuoco alle 22 - decisione politica o indicazione scientifica del Cts -ha confermato di aver detto che, a suo avviso, a livello nazionaleun’ora in più adi persone per interagire vuol diredi ...

Advertising

HuffPostItalia : Corpifuoco, Abrignani (Cts): 'Allungare di un'ora significa dare milioni di chance in più al virus di circolare' - vinnix63 : RT @HuffPostItalia: Corpifuoco, Abrignani (Cts): 'Allungare di un'ora significa dare milioni di chance in più al virus di circolare' https:… - MaxCharmed : RT @HuffPostItalia: Corpifuoco, Abrignani (Cts): 'Allungare di un'ora significa dare milioni di chance in più al virus di circolare' https:… - Marte7983 : RT @HuffPostItalia: Corpifuoco, Abrignani (Cts): 'Allungare di un'ora significa dare milioni di chance in più al virus di circolare' https:… - _D_a_s__ : RT @HuffPostItalia: Corpifuoco, Abrignani (Cts): 'Allungare di un'ora significa dare milioni di chance in più al virus di circolare' https:… -