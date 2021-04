Cassano contro Vieri: «Muriel come Ronaldo? Non dire cavolate» (Di martedì 27 aprile 2021) Antonio Cassano protagonista su Twitch con la Bobo Tv. L’ex attaccante della Sampdoria ha parlato di Luis Muriel L’ex attaccante Antonio Cassano, ha commentato alla Bobo Tv il momento di Luis Muriel, scontrandosi con Christian Vieri che ha paragonato il colombiano al brasiliano Ronaldo. «Non dire cavolate. Comunque Muriel è impressionante, segna sempre e non gioca quasi mai da titolare. Se avesse fatto questo anni fa, avrebbe fatto un’altra vita. E io ci ho giocato insieme alla Sampdoria». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Antonioprotagonista su Twitch con la Bobo Tv. L’ex attaccante della Sampdoria ha parlato di LuisL’ex attaccante Antonio, ha commentato alla Bobo Tv il momento di Luis, scontrandosi con Christianche ha paragonato il colombiano al brasiliano. «Non. Comunqueè impressionante, segna sempre e non gioca quasi mai da titolare. Se avesse fatto questo anni fa, avrebbe fatto un’altra vita. E io ci ho giocato insieme alla Sampdoria». L'articolo proviene da Calcio News 24.

