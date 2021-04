Capcom Arcade Stadium: data per le versioni PS4, Xbox One e PC (Di martedì 27 aprile 2021) A pochi mesi dal debutto su Nintendo Switch, Capcom Arcade Stadium ha una data anche per l’esordio su PS4, PC e Xbox One Capcom ha annunciato nella giornata di oggi che, a pochi mesi dall’esordio su Nintendo Switch, Capcom Arcade Stadium verrà distribuito anche nelle versioni per PC, PS4 e Xbox One, con i nuovi hardware Sony e Microsoft che potranno far girare il software in retrocompatibilità. La raccolta di classici della casa di Osaka sarà disponibile a partire dalla fine di Maggio, con alcune interessanti novità che caratterizzeranno l’esordio delle nuove release. Capcom Arcade Stadium: la versione PC, PS4 e Xbox One ha una ... Leggi su tuttotek (Di martedì 27 aprile 2021) A pochi mesi dal debutto su Nintendo Switch,ha unaanche per l’esordio su PS4, PC eOneha annunciato nella giornata di oggi che, a pochi mesi dall’esordio su Nintendo Switch,verrà distribuito anche nelleper PC, PS4 eOne, con i nuovi hardware Sony e Microsoft che potranno far girare il software in retrocompatibilità. La raccolta di classici della casa di Osaka sarà disponibile a partire dalla fine di Maggio, con alcune interessanti novità che caratterizzeranno l’esordio delle nuove release.: la versione PC, PS4 eOne ha una ...

