Battere il Crotone e poi aspettare: l'Inter può essere campione già domenica (Di martedì 27 aprile 2021) Milano - Dodici anni dopo, l 'Inter rischia di vincere un altro scudetto mentre non è sul terreno di gioco. L'ultimo tricolore è del 2010, quello sì vinto a Siena sudando all'ultima giornata, nell'... Leggi su ilgiorno (Di martedì 27 aprile 2021) Milano - Dodici anni dopo, l 'rischia di vincere un altro scudetto mentre non è sul terreno di gioco. L'ultimo tricolore è del 2010, quello sì vinto a Siena sudando all'ultima giornata, nell'...

Advertising

22Alex87JUVE : Sfatiamo il mito. Se non sei in grado di battere Crotone, Benevento, Fiorentina, Torino, Verona e via dicendo, vuol… - angelodark33 : @marifcinter Mi accontento di battere il crotone E comprare #Simy - orahounbelnick : Centrocampo mediocre, gioco assente... tutte minchiate, non serviva chissà cosa per battere Crotone e Benevento, tu… - FusatoRiccardo : @fcimroby se il Milan non vince stasera potrebbe bastare fare tre punti con il Crotone ma, l'Atalanta, non deve battere il Sassuolo - attilio_65 : @fcardoletti @Lentulusbatiato @SandroSca Sicuramente con i giocatori che hai devi battere Crotone, Benevento, Veron… -