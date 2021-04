Bakayoko e il gol dell’addio: il Napoli non lo riscatterà a fine stagione (Di martedì 27 aprile 2021) L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parla della buona prestazione di Bakayoko, ma il calciatore proprietà del Chelsea, non verrà riscattato. Lo splendido gol di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 27 aprile 2021) L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parla della buona prestazione di, ma il calciatore proprietà del Chelsea, non verrà riscattato. Lo splendido gol di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

annatrieste : Sul gol di Osimhen Sky Go è saltato per via dell'allineamento di pianeti causato dal gol di Bakayoko. Come ha segnato? - caterinabalivo : Altri 3 punti importantissimi per l’obiettivo qualificazione in Champions! Bravo Napoli, grande dimostrazione di f… - SkySport : ?? GRANDISSIMO GOL DI BAKAYOKO ? Il francese porta in vantaggio il Napoli ?? Gli HL ?? - ContropiedeA : Il Napoli vince meritatamente contro il Torino ed è in zona Champions. Ottima gara di Demme e Osimhen. Bene anche B… - RTonyi : RT @SkySport: ?? GRANDISSIMO GOL DI BAKAYOKO ? Il francese porta in vantaggio il Napoli ?? Gli HL ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Bakayoko gol Toromania: niente drammi, questo Toro si salverà Commenta per primo Guardandola ora, la classifica mette paura . Il baratro, quello che separa la serie A dalla serie B, è di nuovo lì: i gol di Bakayoko e di Osimhen , oltre a quelli del Cagliari domenica contro la Roma , hanno fatto ripiombare il Torino al terzultimo posto in coabitazione proprio con la formazione sarda e con il ...

A Torino abbiamo visto il Napoli che abbiamo sempre sperato di vedere Proprio da quella parte nasce il gol di Bakayoko. Un gran bel tiro Proprio questa azione dice tanto del Napoli visto a Torino, anche se a una prima impressione può sembrare un gol poco tattico . Non ...

Il Mattino esalta Bakayoko: ma che gol ha fatto col Torino napolipiu.com Bakayoko e il gol dell’addio: il Napoli non lo riscatterà a fine stagione L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parla della buona prestazione di Bakayoko, ma il calciatore proprietà del Chelsea, non verrà riscattato.

CdM - Bakayoko esulta prima dell'addio: non sarà riscattato dal Chelsea Gol splendido per Bakayoko, ma a fine stagione sarà addio. Il centrocampista di proprietà del Chelsea non verrà riscattato ...

Commenta per primo Guardandola ora, la classifica mette paura . Il baratro, quello che separa la serie A dalla serie B, è di nuovo lì: idie di Osimhen , oltre a quelli del Cagliari domenica contro la Roma , hanno fatto ripiombare il Torino al terzultimo posto in coabitazione proprio con la formazione sarda e con il ...Proprio da quella parte nasce ildi. Un gran bel tiro Proprio questa azione dice tanto del Napoli visto a Torino, anche se a una prima impressione può sembrare unpoco tattico . Non ...L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parla della buona prestazione di Bakayoko, ma il calciatore proprietà del Chelsea, non verrà riscattato.Gol splendido per Bakayoko, ma a fine stagione sarà addio. Il centrocampista di proprietà del Chelsea non verrà riscattato ...