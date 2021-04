Autovelox | la PA deve produrre i documenti che ne attestano il funzionamento

(Di martedì 27 aprile 2021) Annamaria Villafrate - Accolto il ricorso di un conducente: la PA non ha provato il correttodell'e non ha contestato i rilievi sulla segnaletica.

Studio Cataldi

... per l'utilizzo non corretto dell'presente sulla Statale 16 direzione Maglie. Link ... operatore cheperciò vigilare l'apparato per tutta la durata dei rilevamenti per espressa previsione ...... quali "" e "Telelaser", nonché l'implementazione dei servizi con sistemi "TUTOR" sulle ... Ultimi Articoli Coronavirus in Romagna, i dati: 'Contagi scendono, ma la guardiarestare alta' ...Secondo la Cassazione, sentenza sez. II, 26 aprile 2021, n. 10918, l verbale con cui è effettuata la contestazione differita del superamento ...Da oggi, perché i verbali elevati, attraverso l’autovelox, dal Comune di Melpignano sulla Lecce – Maglie siano validi, occorre la contestazione immediata ...