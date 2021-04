Torino, Nicola: «Classifica? Non mi preoccupa nulla, lottiamo sempre» (Di lunedì 26 aprile 2021) Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli: le sue dichiarazioni Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro il Napoli. LA GARA – «Io credo che bisogni fare i complimenti al Napoli perché abbiamo incontrato una squadra forte, ma noi non abbiamo mai mollato. Il primo gol è stato un gran gol loro, sul secondo potevamo fare meglio noi, anche se loro sono stati premiati da un rimpallo. Dopo un uno-due così un’altra squadra avrebbe potuto non crederci, noi non l’abbiamo fatto. E’ giusto che stacchiamo un giorno perché i ragazzi sono stati encomiabili. Nelle ultime tre partite abbiamo fatto 4 punti contro squadre forti. Ci può stare perdere contro una squadra qualitativa come il Napoli. La cosa intelligente da fare stasera era non ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Davide, tecnico del, ha parlato dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli: le sue dichiarazioni Davide, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro il Napoli. LA GARA – «Io credo che bisogni fare i complimenti al Napoli perché abbiamo incontrato una squadra forte, ma noi non abbiamo mai mollato. Il primo gol è stato un gran gol loro, sul secondo potevamo fare meglio noi, anche se loro sono stati premiati da un rimpallo. Dopo un uno-due così un’altra squadra avrebbe potuto non crederci, noi non l’abbiamo fatto. E’ giusto che stacchiamo un giorno perché i ragazzi sono stati encomiabili. Nelle ultime tre partite abbiamo fatto 4 punti contro squadre forti. Ci può stare perdere contro una squadra qualitativa come il Napoli. La cosa intelligente da fare stasera era non ...

