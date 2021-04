Secondo Carfagna, è un’occasione storica per unire Nord e Sud (Di lunedì 26 aprile 2021) «Per la prima volta ci sono davvero le basi per una riunificazione sociale ed economica del Paese». Per la ministra del Sud Mara Carfagna, destinare al Mezzogiorno il 40% delle risorse del Recovery è «un’occasione storica per l’Italia». Lo spiega in un’intervista a Repubblica, nel giorno in cui il presidente del Consiglio Mario Draghi presenta il piano in Parlamento. «L’intervento che metteremo in campo con il Pnrr è più potente di quello realizzato dalla Cassa del Mezzogiorno. Dal 1951 al 1961 furono attivati l’equivalente di 150 miliardi in 10 anni, noi ne liberiamo 82 in cinque anni. Se verranno usati Secondo i progetti e i tempi previsti per la prima volta si avvierà la convergenza tra il Sud e il Nord del Paese perché il Pil del Sud crescerà nei prossimi 5 anni del 24% contro una media nazionale ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 aprile 2021) «Per la prima volta ci sono davvero le basi per una riunificazione sociale ed economica del Paese». Per la ministra del Sud Mara, destinare al Mezzogiorno il 40% delle risorse del Recovery è «per l’Italia». Lo spiega in un’intervista a Repubblica, nel giorno in cui il presidente del Consiglio Mario Draghi presenta il piano in Parlamento. «L’intervento che metteremo in campo con il Pnrr è più potente di quello realizzato dalla Cassa del Mezzogiorno. Dal 1951 al 1961 furono attivati l’equivalente di 150 miliardi in 10 anni, noi ne liberiamo 82 in cinque anni. Se verranno usatii progetti e i tempi previsti per la prima volta si avvierà la convergenza tra il Sud e ildel Paese perché il Pil del Sud crescerà nei prossimi 5 anni del 24% contro una media nazionale ...

