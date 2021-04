SailGp | i momenti della collisione tra Usa e Giappone – VIDEO

(Di lunedì 26 aprile 2021) Unnel bel mezzogara tra gli F50 di James Spithill (USA) e Checco Bruni () costringe entrambe le squadre al ritiro dalla seconda giornata di gare del. L’incidente non ha fortunatamente portato conseguenze per gli equipaggi. Siamo alla prima garagiornata, alla leg 3sfida. In testa ci sono l’inglese Ben Ainslie e l’australiano Tom Slingsby. Usa e, che nella prima giornata di gare non hanno sfigurato, sono quarti e quinti. In una ripresa del campo larga però si vedono i due scafi avvicinarsi pericolosamente, fino a toccarsi. Il replay fa vedere chiaramente lo scontro tra i due F50. Lo scafose tocca quello americano e si alza in volo. Infine atterra su quello americano e i due F50 restano ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : SailGp momenti

La Stampa

emozionanti per Flavia Tartaglini , che si è raccontata senza filtri ai microfoni di ...una donna nell'equipaggio di Luna Rossa? ' C'è un altro circuito internazionale che si chiama, in ...emozionanti per Flavia Tartaglini , che si è raccontata senza filtri ai microfoni di ...una donna nell'equipaggio di Luna Rossa? ' C'è un altro circuito internazionale che si chiama, in ...SailGP annuncia una copertura radio completa per la sua seconda stagione Di SailGP, 20 aprile 07:25 PDT 21 aprile 2021 Il team SailGP in Spagna co-diretto ...Ecco che cosa c’è da sapere del circuito che vuole sorpassare l’America’s Cup e che ripropone anche alcuni duelli che abbiamo visto ad Auckland: in gara Spithill, Ainslie, Burling e Checco Bruni. La p ...