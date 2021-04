Riaprire i cantieri conviene di più che riaprire i ristoranti (Di lunedì 26 aprile 2021) Sì, lo dice il Foglio da giorni, Matteo Salvini, infiltrato numero 1 nella maggioranza, sta avendo successo nell’intestarsi la battaglia politica per le riaperture, con accenti, tanto epici quanto fuori luogo, da lotta per la libertà. È vero, ed è vero anche, però, che su quel fronte deve subire la concorrenza di Giorgia Meloni, da oggi pronta a un’iniziativa parlamentare, qualcosa come la solita mozione fatta per farsi dire di “no” e presentarsi all’opinione pubblica come la paladina di #ioapro. Tutto vero, ma anche tutto un po’ troppo facile. Certo, il Pd e i 5 stelle sembrano un po’ frastornati e se non sono sostenitori dell’apertura non riescono neppure a difendere con convinzione la linea della prudenza. Ma forse tutto questo che ora ci sembra così importante sarà rapidamente cancellato dalla forza della ripresa economica. E i difensori delle aperture intese potrebbero perfino ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 aprile 2021) Sì, lo dice il Foglio da giorni, Matteo Salvini, infiltrato numero 1 nella maggioranza, sta avendo successo nell’intestarsi la battaglia politica per le riaperture, con accenti, tanto epici quanto fuori luogo, da lotta per la libertà. È vero, ed è vero anche, però, che su quel fronte deve subire la concorrenza di Giorgia Meloni, da oggi pronta a un’iniziativa parlamentare, qualcosa come la solita mozione fatta per farsi dire di “no” e presentarsi all’opinione pubblica come la paladina di #ioapro. Tutto vero, ma anche tutto un po’ troppo facile. Certo, il Pd e i 5 stelle sembrano un po’ frastornati e se non sono sostenitori dell’apertura non riescono neppure a difendere con convinzione la linea della prudenza. Ma forse tutto questo che ora ci sembra così importante sarà rapidamente cancellato dalla forza della ripresa economica. E i difensori delle aperture intese potrebbero perfino ...

