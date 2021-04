Recovery: Draghi, 'a transizione verde quasi 70 mld, dotazione maggiore Pnrr' (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "La seconda Missione, denominata Rivoluzione verde e transizione Ecologica, si occupa dei grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento". Lo dice il premier Mario Draghi alla Camera. "Essa è particolarmente importante per l'Italia, che è maggiormente esposta a rischi climatici rispetto ad altri Paesi. La missione migliora la sostenibilità del sistema economico e assicura una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero. La dotazione complessiva di questa missione è la più cospicua tra le 6 proposte (quasi 70 miliardi, di cui 60 finanziati con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "La seconda Missione, denominata RivoluzioneEcologica, si occupa dei grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, dellaenergetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento". Lo dice il premier Marioalla Camera. "Essa è particolarmente importante per l'Italia, che è maggiormente esposta a rischi climatici rispetto ad altri Paesi. La missione migliora la sostenibilità del sistema economico e assicura unaequa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero. Lacomplessiva di questa missione è la più cospicua tra le 6 proposte (70 miliardi, di cui 60 finanziati con il ...

