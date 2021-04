Real Madrid-Chelsea, Zidane: “Partita difficile, serve la nostra versione migliore. L’arbitro farà suo lavoro” (Di lunedì 26 aprile 2021) “È una Partita molto importante e vogliamo competere al meglio. Sarà difficile perché il Chelsea è una squadra che attacca e difende bene. Dobbiamo fare attenzione dietro e attaccare con pericolosità. Ci sarà bisogno della nostra versione migliore. Non scegliamo tra campionato e Champions, siamo ancora vivi in entrambe le competizioni”. Così Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, alla vigilia della Partita contro il Chelsea, valida per l’andata delle semifinali di Champions League. I Blancos vengono da un pareggio a reti bianche contro il Betis che ha completato una settimana segnata dalle polemiche legate alla Superlega. A tal proposito, Zidane commenta: “È assurdo pensare a ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) “È unamolto importante e vogliamo competere al meglio. Saràperché ilè una squadra che attacca e difende bene. Dobbiamo fare attenzione dietro e attaccare con pericolosità. Ci sarà bisogno della. Non scegliamo tra campionato e Champions, siamo ancora vivi in entrambe le competizioni”. Così Zinedine, tecnico del, alla vigilia dellacontro il, valida per l’andata delle semifinali di Champions League. I Blancos vengono da un pareggio a reti bianche contro il Betis che ha completato una settimana segnata dalle polemiche legate alla Superlega. A tal proposito,commenta: “È assurdo pensare a ...

