Pancaro: “Maldini? Il calcio ha bisogno di persone come lui” (Di lunedì 26 aprile 2021) Giuseppe Pancaro, ex calciatore di Lazio e Milan, nell'intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato di Paolo Maldini Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 aprile 2021) Giuseppe, ex calciatore di Lazio e Milan, nell'intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato di Paolo

Advertising

MilanPress_it : Le parole di Pancaro?? - milansette : Pancaro: 'Grande lavoro di Maldini. Il calcio italiano ha bisogno di persone come lui' - PianetaMilan : #Pancaro a @tuttosport: '@OfficialSSLazio e @acmilan, meritate la Champions. #Maldini, che uomo' - #Calcio @SerieA… - sportli26181512 : Pancaro: 'Grande lavoro di Maldini. Il calcio italiano ha bisogno di persone come lui': Ai microfoni di Tuttosport,… - MilanNewsit : Pancaro: 'Grande lavoro di Maldini. Il calcio italiano ha bisogno di persone come lui' -

Ultime Notizie dalla rete : Pancaro Maldini Coppa Intercontinentale 2003, Il Milan a Boca asciutta Ennesimo miracolo del maestro Carlos Bianchi Milan 12 Dida 2 Cafu 26 Pancaro 3 Maldini 19 Costacurta 22 Kaká 77 uscito 21 Pirlo 20 Seedorf 8 Gattuso 102 Uscito 7 Shevchenko 15 Tomasson 69 Uscito A ...

Coppa Intercontinentale 2003, Il Milan a Boca asciutta Ennesimo miracolo del maestro Carlos Bianchi Milan 12 Dida 2 Cafu 26 Pancaro 3 Maldini 19 Costacurta 22 Kaká 77 uscito 21 Pirlo 20 Seedorf 8 Gattuso 102 Uscito 7 Shevchenko 15 Tomasson 69 Uscito A ...

Pancaro: “Maldini? Il calcio ha bisogno di persone come lui” Pianeta Milan Pancaro: “Lazio e Milan, meritate la Champions. Maldini, che uomo” Giuseppe Pancaro, ex difensore di Lazio e Milan, ha parlato della partita di questa sera allo stadio 'Olimpico'. Le sue dichiarazioni ...

Pancaro: «Stasera scontro diretto. La Lazio non può più sbagliare» Pancaro, ex terzino della Lazio, dice la sua in merito alla corsa Champions dei biancocelesti, parlando anche del match contro il Milan Giuseppe Pancaro ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ...

Ennesimo miracolo del maestro Carlos Bianchi Milan 12 Dida 2 Cafu 2619 Costacurta 22 Kaká 77 uscito 21 Pirlo 20 Seedorf 8 Gattuso 102 Uscito 7 Shevchenko 15 Tomasson 69 Uscito A ...Ennesimo miracolo del maestro Carlos Bianchi Milan 12 Dida 2 Cafu 2619 Costacurta 22 Kaká 77 uscito 21 Pirlo 20 Seedorf 8 Gattuso 102 Uscito 7 Shevchenko 15 Tomasson 69 Uscito A ...Giuseppe Pancaro, ex difensore di Lazio e Milan, ha parlato della partita di questa sera allo stadio 'Olimpico'. Le sue dichiarazioni ...Pancaro, ex terzino della Lazio, dice la sua in merito alla corsa Champions dei biancocelesti, parlando anche del match contro il Milan Giuseppe Pancaro ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ...