Outriders | giocatori impediscono ai compagni di ottenere loot | per pura cattiveria – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 26 aprile 2021) Pare che idistiano impedendo aidi squadra diildi fine missione, per.. Secondo recenti segnalazioni, pare che idistiano impedendo aia di squadra diil bottino (o, se preferite) all’interno di una missione di endgame. E pare che l’unico motivo per il quale stia accadendo siae semplice. Un certo numero diha segnalato la cosa. Un esempio è FancyTangerine3312, che tramite il sub-reddit del gioco ha spiegato di essersi unito all’inizio di una spedizione e di aver aiutato un altro … Notizie giochi ...

Un fastidioso atteggiamento dei giocatori di Outriders sta rovinando a molti l'esperienza endgame dello sparatutto.Pare che i giocatori di Outriders stiano impedendo ai compagni di squadra di ottenere il loot di fine missione, per pura cattiveria.. Secondo recenti segnalazioni, pare che i giocatori di Outriders ...