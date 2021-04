Oscar | trionfo di Nomadland con 3 statuette Delusione per l’Italia con la Pausini e “Pinocchio”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tutto secondo previsioni. Agli2021 ‘’ vince come Miglior film, Miglior regia (Chloé Zhao) e Migliore attrice (Frances McDormand). Tresu sei nomination, con un tot di record per la regista Chloé Zhao. È la prima donna non bianca e la seconda donna – dopo la Kathryn Bigelow di ‘The Hurt Locker’ nel 2010 – a laurearsi Best Director. Notte degli, ildi’ corona così il cursus honorum iniziato con il Leone d’oro alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia nel 2020. Segna agli Academy Awards un triplete dopo il bis ai Golden Globes (film drammatico e regia). Frances McDormand incassa il suo terzoda protagonista. L’attrice e produttrice statunitense, lontano anni luce dallo star system, ha alzato ...

Ultime Notizie dalla rete : Oscar trionfo

1 / 5 Daniel Kaluuya, miglior attore non protagonista per "Judas and the Black Messiah" 2 / 5 Mads Mikkelsen in "Un altro giro" di Thomas Vinterberg,come miglior film internazionale 3 / 5 "...A trionfare, dopo il Leone d'Oro all'ultima Mostra del Cinema di Venezia e due importanti riconoscimenti ai Golden Globe 2021 è stato ...La notte degli Oscar 2021 si è conclusa con il vero trionfo di Nomadland di Chloé Zhao che si porta a casa tre statuette nelle categorie più importanti.Niente statuetta per la cantante romagnola. Vince Fight for you, scritta per il film Judas and the Black Messiah ...