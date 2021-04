Oscar 2021, delusione per Laura Pausini: “È stato un sogno” (Di lunedì 26 aprile 2021) delusione agli Oscar 2021 per Laura Pausini che, nonostante le speranze, non è riuscita a conquistare l’ambita statuetta per la migliore canzone originale con il brando Io sì (Seen). Una canzone struggente che ha accompagnato il successo di La vita davanti a sé, il film di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Dopo il trionfo ai Golden Globe le aspettative erano altissime e in tanti erano convinti che sarebbe stata proprio Laura a conquistare l’Oscar. E lei, volata a Los Angeles per un emozionante pre-show, ci sperava. “Nel mio vestito – aveva confessato sul red carpet poco prima di esibirsi sule note di Io sì (Seen) – c’è una tasca segreta nella quale ho il bigliettino di ringraziamento ma dentro c’è anche una bacchetta magica con i glitter che ho sempre portato con me da ... Leggi su dilei (Di lunedì 26 aprile 2021)agliperche, nonostante le speranze, non è riuscita a conquistare l’ambita statuetta per la migliore canzone originale con il brando Io sì (Seen). Una canzone struggente che ha accompagnato il successo di La vita davanti a sé, il film di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Dopo il trionfo ai Golden Globe le aspettative erano altissime e in tanti erano convinti che sarebbe stata proprioa conquistare l’. E lei, volata a Los Angeles per un emozionante pre-show, ci sperava. “Nel mio vestito – aveva confessato sul red carpet poco prima di esibirsi sule note di Io sì (Seen) – c’è una tasca segreta nella quale ho il bigliettino di ringraziamento ma dentro c’è anche una bacchetta magica con i glitter che ho sempre portato con me da ...

