Omicidio Avellino | la madre di Elena | “Voleva ucciderci | ma non posso lasciarla sola”

(Di lunedì 26 aprile 2021), ladi. Liana, ladi: “Anche se, non”. Il giorno dopo il delitto di, si continua ad indagare per ricostruire l’intera vicenda. Gli inquirenti ascolteranno presto i due fidanzati, che avrebbero pianificato di uccidere l’intera famiglia di lei perché contraria alla loro relazione. Dovevano morire anche loro, laLiana e la sorella. Ma i piani diGioia, 18 anni, ed il fidanzato Giovanni Limata, 23 anni, non sono andati come previsto. E a pagare il prezzo più alto è stato solo il padre della ragazza, Aldo, 53enne geometra della FCA di Pratola Serra. Colpito ...

E' cominciata l'udienza di convalida del fermo per Giovanni Limata, il 23enne di Cervinara che ha confessato l'di Aldo Gioia 53 anni, di, padre di Elena, la 18enne sua fidanzata. Anche l'avvocato Mario Picca, che doveva assistere Limata, ha rinunciato questa mattina all'incarico, così come ...Rischiano l'ergastolo. E' iniziato in carcere l'interrogatorio di garanzia d Giovanni Limata ed Elena Gioia, i '"fidanzatini" diche nella serata di venerdì hanno portato a termine l'di Aldo Gioia, 53 anni, il papà di Elena, 18 anni, che si opponeva alla loro relazione. Ma agli agenti della Squadra Mobile di ...Da più parti mi si chiede una parola sui fatti che hanno scosso la città di Avellino e non solo ... antica che la cultura conosca e che pure nasceva all’indomani di un omicidio: “Dov’è Abele, tuo ...L’avvocato Mario Picca, che doveva assistere Limata, ha rinunciato questa mattina all’incarico, così come ieri aveva fatto il suo collega Innocenzo Massaro, inizialmente impegnato nella difesa di Elen ...