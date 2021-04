Matrimoni, il settore in crisi: gli operatori scendono in piazza (Di lunedì 26 aprile 2021) Con la pandemia il settore dei Matrimoni è entrato fortemente in crisi. Gli operatori del wedding scendono in piazza per denunciare perdite di oltre il 90% del fatturato Matrimoni ed eventi continuano ad essere penalizzati all’interno della crisi pandemica. Michele Boccardi, presidente di Assoeventi, ha indetto una protesta che porta in piazza 50 mila imprenditori della filiera del wedding. Gli operatori protestano per una ingiusta esclusione dal calendario delle riaperture. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Boccardi ha esposto il quadro di una crisi nerissima e che conta perdite fino al 90% del fatturato. Non solo una protesta, ma una vera e propria dichiarazione di aiuto: “Noi gli ... Leggi su zon (Di lunedì 26 aprile 2021) Con la pandemia ildeiè entrato fortemente in. Glidel weddinginper denunciare perdite di oltre il 90% del fatturatoed eventi continuano ad essere penalizzati all’interno dellapandemica. Michele Boccardi, presidente di Assoeventi, ha indetto una protesta che porta in50 mila imprenditori della filiera del wedding. Gliprotestano per una ingiusta esclusione dal calendario delle riaperture. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Boccardi ha esposto il quadro di unanerissima e che conta perdite fino al 90% del fatturato. Non solo una protesta, ma una vera e propria dichiarazione di aiuto: “Noi gli ...

