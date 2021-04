L'Italia riapre: prove di "new normal" sul lungomare di Napoli (Di lunedì 26 aprile 2021) prove generali d'estate e di ritorno al "new normal" sul lungomare di Napoli dove, complice la Zona Gialla, molti cittadini sono tornati a popolare, disciplinatamente, gli spazi all'aperto di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021)generali d'estate e di ritorno al "new" suldidove, complice la Zona Gialla, molti cittadini sono tornati a popolare, disciplinatamente, gli spazi all'aperto di ...

Advertising

repubblica : I DIMENTICATI DELLE #RSA L'Italia riapre, le case di riposo no. E per 365mila anziani, tutti vaccinati, l’abbracci… - PagellaPolitica : ?? L’Italia riapre, ma morti e ricoverati sono vicini a quelli della seconda ondata ?? Oggi quasi l'80% della popola… - Simona_Ti : RT @repubblica: I DIMENTICATI DELLE #RSA L'Italia riapre, le case di riposo no. E per 365mila anziani, tutti vaccinati, l’abbraccio con i… - TGTGTV2000 : RT @tg2000it: ??In anteprima i titoli del #Tg2000: 1? Il Paese riapre 2?? #Covid La variante indiana 3? Crescita e riforme 4?? #SudSudan il… - orasolaretv2000 : RT @tg2000it: ??In anteprima i titoli del #Tg2000: 1? Il Paese riapre 2?? #Covid La variante indiana 3? Crescita e riforme 4?? #SudSudan il… -