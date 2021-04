L’infortunio di Chiesa complica i piani di Pirlo (Di lunedì 26 aprile 2021) Si complica il cammino della Juventus in vista della qualificazione alla prossima Champions League. Passo falso contro la Fiorentina e rush finale che potrebbe escludere clamorosamente i bianconeri dalla massima competizione europea della prossima stagione Nuovo stop per la Juventus di Andrea Pirlo e pareggio decisamente amaro in vista della lotta alla Champions League. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 26 aprile 2021) Siil cammino della Juventus in vista della qualificazione alla prossima Champions League. Passo falso contro la Fiorentina e rush finale che potrebbe escludere clamorosamente i bianconeri dalla massima competizione europea della prossima stagione Nuovo stop per la Juventus di Andreae pareggio decisamente amaro in vista della lotta alla Champions League. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Romanito_21 : Purtroppo con l'infortunio di Chiesa la nostra fase offensiva ha perso un buon 60% (e questo è grave perché la Juve… - sportface2016 : #SerieA, i convocati di #Pirlo per #FiorentinaJuve: l'ex #Chiesa non recupera - fainformazione : Pirlo: 'Chiesa non sarà convocato, non ha ancora recuperato dall'infortunio' Andrea Pirlo annuncia l'assenza del… - fainfosport : Pirlo: 'Chiesa non sarà convocato, non ha ancora recuperato dall'infortunio' Andrea Pirlo annuncia l'assenza del… - infoitsport : Chiesa infortunio prolungato: l'annuncio di Pirlo per Fiorentina Juventus -