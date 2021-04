Letta-Salvini, scontro sul coprifuoco: ma l'orizzonte è la fine della legislatura (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - Lo scontro tra il segretario del Pd Enrico Letta e il leader della Lega, Matteo Salvini, iniziato ufficialmente ieri sul tema delle riaperture, non è una semplice schermaglia tra alleati costretti a convivere a fatica, ma una maratona con traguardo l'autunno e obiettivo la fine della legislatura. In mezzo, le elezioni amministrative di ottobre, la corsa al Quirinale e gli equilibri interni alle due coalizioni che si sfideranno alle urne alla fine dell'esperienza del governo Draghi. L'affondo di Salvini che a Cdm in corso lancia una raccolta di firme contro il coprifuoco aprendo una nuova crepa nella maggioranza, fa infuriare il segretario Dem che replica a muso duro e chiede lealtà al provvisorio compagno di strada leghista. ... Leggi su agi (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - Lotra il segretario del Pd Enricoe il leaderLega, Matteo, iniziato ufficialmente ieri sul tema delle riaperture, non è una semplice schermaglia tra alleati costretti a convivere a fatica, ma una maratona con traguardo l'autunno e obiettivo lalegislatura. In mezzo, le elezioni amministrative di ottobre, la corsa al Quirinale e gli equilibri interni alle due coalizioni che si sfideranno alle urne alladell'esperienza del governo Draghi. L'affondo diche a Cdm in corso lancia una raccolta di firme contro ilaprendo una nuova crepa nella maggioranza, fa infuriare il segretario Dem che replica a muso duro e chiede lealtà al provvisorio compagno di strada leghista. ...

