(Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Lecomunali a, versione fumetti. Protagonistache si batte affinché anche gli altri candidati escano alla luce del sole. E già, perché finora solo Antonio Bassolino e Alessandra Clemente sono usciti allo scoperto dichiarando ufficialmente di correre per Palazzo San Giacomo. E gli altri? “Spoiler: abbiamo già pronto un altro personaggio della serie: il”, racconta uno dei disegnatori. Che (un pò paradossalmente) pure vuole rimanere segreto. “Per noi, tutti è nato come un gioco – spiega il fumettix – E stiamo cercando di rimanere anonimi perché non vogliamo essere considerati allineati all’ex Governatore o a qualcun altro. Al contrario: noi ci teniamo a dichiararci non organici. Io mi occupo di marketing, ...

Advertising

anteprima24 : ** Le elezioni di ##Napoli in un fumetto: #Bassolinik e il professor Manfredus ** - teleischia : ELEZIONI A NAPOLI. BONAVITACOLA: “ESTERNAZIONI STUPEFACENTI DI DI MAIO SULLE ELEZIONI” - MaestroSMorra : #Elezioni #noalleanze #cittá #noinoncifidiamo Comunali Napoli 2021. In onda la 131, puntata di “Un posto a Sindaco”… - 007Vincentxxx : Da Il Mattino Elezioni comunali a Napoli, De Luca e l'alleanza Pd-M5S: «Chi si accontenta gode» Leggi tutto su… - mattinodinapoli : Elezioni comunali a Napoli, De Luca e l'alleanza Pd-M5S: «Chi si accontenta gode» -

Ultime Notizie dalla rete : elezioni Napoli

ilmattino.it

Benevento . Arriverà il prossimo 12 maggio la sentenza del gup del Tribunale di, Lucia De Micco, per le dieci persone che hanno scelto di essere giudicate con rito ...elettorale per le...LA POLITICAcomunali a, De Luca e l'alleanza Pd - M5S:... 'C'è un comparto economico - ha spiegato - quello turistico - alberghiero, nel quale se non si prendono decisioni per il mese ...NAPOLI – Le elezioni comunali a Napoli, versione fumetti. Protagonista Bassolinik che si batte affinché anche gli altri candidati escano alla luce del sole. E già, perché finora solo Antonio Bassolino ...Tra le tante attività che riapriranno in zona gialla, non ci sono quelle legate al wedding, con fotografi, truccatori, artisti, wedding planner che sono ormai fermi da 14 mesi e senza lavoro.