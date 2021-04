La Lazio sovrasta il Milan | 3-0 all’Olimpico

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 26 aprile 2021) Lail. Il posticipo della 33esima giornata del campionato di Serie A, ha visto i biancocelesti trionfare sui rossoneri. Ora i capitolini dovranno tenere duro fino alla fine della stagione per cercare di entrare in zona Champions. La formazione guidata da Pioli sente molto la mancanza di Ibrahimovic. Inzaghi e Pioli alla vigilia diLail: com’è andata la partita? Allo stadio Olimpico di Roma,è terminata 3-0. I biancocelesti sono riusciti a battere i rossoneri e quindi a riaprire una porta per la zona Champions. Il lavoro da fare è ancora tanto e gli uomini di Inzaghi non devono permettersi di perdere la ...