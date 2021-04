Io | Montanelli | trattato come un lebbroso

(Di lunedì 26 aprile 2021) "Mi vorrebbero ramingo coi campanellii lebbrosi del Medio Evo". Così Indroscriveva a Giovanni Spadolini concludendo una lettera inedita datata 30 ottobre 1973 in cui ricostruiva in ...

La lettera dia Spadolini Caro Giovanni, eccoti per la registrazione la sequenza dei fatti, come si sono svolti. La sera del 16 ottobre Ottone mi telefona per dirmi che ha bisogno di ...Ras Makonnen e la sua corte In realtà si èdi una delicata missione diplomatica , guidata ... ovvero l'imperatore d'Etiopia) Menelik , i cui dettagli vengono forniti da Indro('L'...In una lettera inedita del ’73 Indro svela all’amico Giovanni Spadolini i retroscena dell’allontanamento dal “Corriere della Sera“ ...Quarantasette anni fa, Indro Montanelli, uno dei più prestigiosi e letti giornalisti italiani, veniva licenziato dal Corriere dela Sera. O meglio: fu costretto a dimettersi, come racconterà al grande ...