Inter, scudetto vicino. Conte: "Il mio futuro in nerazzurro? Vi spiego…" (Di lunedì 26 aprile 2021) Antonio Conte si è avvicinato, con la sua Inter, allo scudetto. La vittoria della Serie A, dopo i tre punti conquistati in casa contro l'Hellas Verona, è ormai a portata di mano con i meneghini ormai pronti a festeggiare. Un ex juventino, quindi, sta per spezzare la supremazia dei bianconeri inaugurata proprio da lui. Un'altra medaglia alla carriera per il mister che ha dimostrato, ancora una volta, di sapere come si vince. Conte: "Servirà chiarezza dalla società" Ecco le parole di Antonio Conte rilasciate al termine della gara vittoriosa della sua squadre contro l'Hellas Verona: "Non ho detto che parlerò senza limiti. Sono stato molto chiaro: ho detto pensiamo solo allo scudetto, poi dopo lo scudetto mi chiederete cosa penso dell'anno prossimo e della Champions ...

GoalItalia : 'Complimenti all'Inter...per vincere hanno preso quelli della Juve' Il pensiero di Evra sullo Scudetto nerazzurro… - capuanogio : Dalla Palma sul #CorSport: #Conte mette fine al ciclo della #Juventus e riporta lo scudetto all'#Inter. Come si com… - forumJuventus : Il Giornale: 'Juve e Inter, la differenza la fa l'allenatore. Pirlo è il primo allenatore, dopo Del Neri, a non vin… - internewsit : Biasin: «Senza Suning non esisterebbe Inter da scudetto! Conte? Costi alti, serve ridurre» - - GiElle11 : RT @MatteoR2798: @Inter @DarmianOfficial Colpo scudetto, grazie suning -