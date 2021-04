Il trucco per scaricare i giochi non più disponibili su PlayStation Store (Di lunedì 26 aprile 2021) I titoli non sono più in lista, ma non sono stati cancellati e si possono regolarmente recuperare (Foto: Twitter @TheChrisGlass)Lo scorso ottobre 2020 Sony aveva eliminato un gran numero di vecchi giochi per Ps3, Psp e Ps Vita dalla versione web del PlayStation Store a qualche giorno dall’uscita ufficiale della nuova console Ps5. Ma nel weekend è emerso che i giochi non siano stati cancellati, quanto semplicemente nascosti dalla visualizzazione online. Ed è possibile recuperarli facilmente così da acquistarli e scaricarli. Tutto è iniziato dalla serata dello scorso venerdì da un tweet (vedi sotto) pubblicato da Chris Glass, editor e podcaster presso InsideUniversal oltre che sviluppatore di videogiochi presso Zwift, che ha scoperto e rilanciato il plugin per Firefox che consente di fare un vero e ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) I titoli non sono più in lista, ma non sono stati cancellati e si possono regolarmente recuperare (Foto: Twitter @TheChrisGlass)Lo scorso ottobre 2020 Sony aveva eliminato un gran numero di vecchiper Ps3, Psp e Ps Vita dalla versione web dela qualche giorno dall’uscita ufficiale della nuova console Ps5. Ma nel weekend è emerso che inon siano stati cancellati, quanto semplicemente nascosti dalla visualizzazione online. Ed è possibile recuperarli facilmente così da acquistarli e scaricarli. Tutto è iniziato dalla serata dello scorso venerdì da un tweet (vedi sotto) pubblicato da Chris Glass, editor e podcaster presso InsideUniversal oltre che sviluppatore di videopresso Zwift, che ha scoperto e rilanciato il plugin per Firefox che consente di fare un vero e ...

