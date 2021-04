Il discorso di Draghi sul Recovery Plan alla Camera

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 26 aprile 2021) «Sbaglieremmo tutti a pensare che il Pnrr, pur nella sua storica importanza, sia solo un insieme di progetti tanto necessari quanto ambiziosi, di numeri, obiettivi, scadenze». Nel, ha detto il presidente del Consiglio Marionel corso della presentazione del documento, bisogna metterci dentro «le vite degli italiani, le nostre ma soprattutto quelle dei giovani, delle donne, dei cittadini che verranno. Le attese di chi più ha sofferto gli effetti devastanti della pandemia. Le aspirazioni delle famiglie preoccupate per l’educazione e il futuro dei propri figli. Le giuste rivendicazioni di chi un lavoro non ce l’ha o lo ha perso. Le preoccupazioni di chi ha dovuto chiudere la propria attività per permettere a noi tutti di frenare il contagio». Nel piano, ha detto ...