Giuseppe Conte contro la Lega: "Intollerabile fingersi all'opposizione" (Di lunedì 26 aprile 2021) ?È Intollerabile in piena pandemia fingere di essere all’opposizione per cavalcare il malContento dei cittadini e al tempo stesso assestarsi comodamente al vertice di ministeri importanti e sedersi tra i banchi della maggioranza per lucrare vantaggi, per appuntarsi medaglie e piantare bandierine”. Lo scrive in un post Giuseppe Conte intervenendo sul nodo coprifuoco. “Cosa faranno adesso i ministri leghisti? Bisogna scegliere da che parte stare: se da quella di chi soffia sul fuoco o da quella di chi si rimbocca le maniche per spegnere l’incendio”, aggiunge. L’ex premier solleva dunque la domanda: “Cosa faranno adesso i ministri leghisti? Si accoderanno ad apporre le proprie firme alla iniziativa propagandistica contro il coprifuoco lanciata ieri dal loro leader di partito, oppure si ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) ?Èin piena pandemia fingere di essere all’per cavalcare il malnto dei cittadini e al tempo stesso assestarsi comodamente al vertice di ministeri importanti e sedersi tra i banchi della maggioranza per lucrare vantaggi, per appuntarsi medaglie e piantare bandierine”. Lo scrive in un postintervenendo sul nodo coprifuoco. “Cosa faranno adesso i ministri leghisti? Bisogna scegliere da che parte stare: se da quella di chi soffia sul fuoco o da quella di chi si rimbocca le maniche per spegnere l’incendio”, aggiunge. L’ex premier solleva dunque la domanda: “Cosa faranno adesso i ministri leghisti? Si accoderanno ad apporre le proprie firme alla iniziativa propagandisticail coprifuoco lanciata ieri dal loro leader di partito, oppure si ...

Advertising

carlaruocco1 : Mario Draghi illustra in aula il PNRR. Sta illustrando 265 interessanti pagine, che camminano sui 209 miliardi che… - Linkiesta : Cala finalmente il sipario sulla farsa del grillismo (Pd permettendo). Una compagnia in disfacimento e un copione… - chetempochefa : 'Allora a questo punto traduciamo i cognomi delle persone con cui abbiamo sempre a che fare in questo periodo. Figl… - royfraroy : RT @HuffPostItalia: Giuseppe Conte contro la Lega: 'Intollerabile fingersi all'opposizione' - Mintauros1 : RT @HuffPostItalia: Giuseppe Conte contro la Lega: 'Intollerabile fingersi all'opposizione' -