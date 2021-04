Gears Pop | lo spin off di Gears of War è stato chiuso oggi

(Di lunedì 26 aprile 2021)Pop è, o meglio era, looff su mobile diof War, largamente ispirato a successi su mobile come Clash Royale e simili. Eralanciato due anni fa in collaborazione con Funko Pop, nel 2019, e nell'ottobre del 2020 Metratronic già ne aveva annunciato la chiusura. Nell'annuncio aveva spiegato le ragioni: sarebbeimpossibile per loro continuare a spendere risorse per il supporto clienti, l'eliminazione dei bug e il mantenimento dell'app. Fortunatamente Metatronic ha anche deciso di rimborsare i giocatori che nei 90 giorni precedenti all'acquisto avessero fatto acquisti in-game, e dando omaggi nel suo ultimo periodo di vita. La compagnia è stata in seguito acquisita da Epic Games. Leggi altro...

Immaginate le meccaniche da shooter in terza persona con le coperture di Gears of War combinate con quattro classi dai poteri speciali in un titolo dalla struttura open