Fognini: "Non ho insultato nessuno, questa volta ho ragione" (Di lunedì 26 aprile 2021) Il tennista italiano si difende dopo la squalifica subita a Barcellona: "Chiederò i danni all'Atp, mi hanno negato il confronto con il giudice di linea" Fabio Fognini ha commesso tanti errori durante la sua carriera e li ha sempre accettati, ma questa volta non ci sta. Il tennista ligure si è difeso ed è pronto alla battaglia contro l'Atp, per la squalifica subita durante il match contro Zapata Miralles. "Ho letto il rapporto del supervisor che mi ha squalificato e molte cose non tornano. Il giudice sostiene che io l'abbia insultato in inglese. Ma quando mai? Parlavo spagnolo, come faccio abitualmente – ha ribadito Fognini. Mi è scappato un p..a madre di troppo, so molto bene che le parolacce e le bestemmie non andrebbero dette ma ormai mi conoscete, non sono perfetto e nemmeno un ...

