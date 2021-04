Draghi, oggi il discorso alla Camera sul Recovery: è una sfida epocale per cambiare tutto il sistema Paese (Di lunedì 26 aprile 2021) Il premier prepara il suo discorso, domani sarà al Senato. L’obiettivo: non essere condannati a un futuro di bassa crescita Leggi su corriere (Di lunedì 26 aprile 2021) Il premier prepara il suo, domani sarà al Senato. L’obiettivo: non essere condannati a un futuro di bassa crescita

Advertising

marcodimaio : Senza l’autorevolezza e la forza del presidente #Draghi, oggi avremmo un recovery plan ancora in bilico e rimaneggi… - ilriformista : Il Pd non è più il garante della governabilità, Draghi vi è subentrato e ha cambiato le carte in tavola… - DSantanche : 'Sarebbero circa 35 milioni le notifiche dei nuovi atti di riscossione bloccati tra il 2020 e l'inizio del 2021'. L… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Recovery, Draghi alla prova del Parlamento. Oggi presenta il piano alla Camera #ANSA - HansSuter : Oggi all 1600 Draghi porta il PNRR in Parlamento. Noi andiamo subito all'ultima pagina delle 337: impatto territori… -