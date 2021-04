Diletta Leotta “frequenta Friedkin”: addio Can Yaman, scoop di Dagospia (Di lunedì 26 aprile 2021) Gossip La conduttrice di Dazn avrebbe detto addio all’attore turco per iniziare un rapporto con l’imprenditore Pubblicato su 26 Aprile 2021 Dagospia sgancia la bomba: Diletta Leotta avrebbe chiuso definitivamente la storia con Can Yaman e si starebbe frequentando con il rampollo di casa Friedkin, Ryan, vale a dire il figlio di Thomas Daniel, il proprietario della Roma. Il portale diretto da Roberto D’Agostino ha infatti reso noto che il vice-presidente della AS Roma e la giornalista di Dazn sono stati avvistati per una settimana di fila in un lussuoso hotel della Capitale. E, sempre come sostiene Dagospia, sarebbe stato proprio l’imprenditore texano il motivo che ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Gossip La conduttrice di Dazn avrebbe dettoall’attore turco per iniziare un rapporto con l’imprenditore Pubblicato su 26 Aprile 2021sgancia la bomba:avrebbe chiuso definitivamente la storia con Cane si starebbendo con il rampollo di casa, Ryan, vale a dire il figlio di Thomas Daniel, il proprietario della Roma. Il portale diretto da Roberto D’Agostino ha infatti reso noto che il vice-presidente della AS Roma e la giornalista di Dazn sono stati avvistati per una settimana di fila in un lussuoso hotel della Capitale. E, sempre come sostiene, sarebbe stato proprio l’imprenditore texano il motivo che ...

