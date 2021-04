Covid continua a mietere vittime: quattro morti in una settimana nell’area flegrea (Di lunedì 26 aprile 2021) 637 positivi al Covid soltanto a Pozzuoli, i dati allarmano e non possono passare inosservati. Nell’ultima settimana si contano quattro vittime nell’area flegrea, tre a Pozzuoli ed una Monte di Procida, come hanno informato i sindaci dei rispettivi comuni. Tra i decessi un dipendente del comune di Pozzuoli ed un ultranovantenne a Monte di Procida, ai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 26 aprile 2021) 637 positivi alsoltanto a Pozzuoli, i dati allarmano e non possono passare inosservati. Nell’ultimasi contano, tre a Pozzuoli ed una Monte di Procida, come hanno informato i sindaci dei rispettivi comuni. Tra i decessi un dipendente del comune di Pozzuoli ed un ultranovantenne a Monte di Procida, ai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

