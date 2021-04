Coni | Lugli affianca Bellutti | “Voglio far tremare i muri delle istituzioni e dare una scossa”

(Di lunedì 26 aprile 2021) L’ex giocatrice di pallavolo, Lara, citata per danni dalla sua ex società dopo essere rimasta incinta, ha deciso dire la candidata alla presidenza delAntonella. L’obiettivo è quello di creare all’interno del Comitato una struttura per la tutela della maternitàatlete, con il coordinamento affidato proprio all’ex pallavolista, come annunciato oggi nel corso di una conferenza nel Salone d’Onore deldi Palazzo H, a Roma.ha poi commentato l’importante ruolo assegnatole: “Ringrazio Antonella per la fiducia che mi ha accordato dandomi questa possibilità. E’ passato più di un mese dal mio post su Facebook e lo sdegno che ho avvertito per la mia vicenda ha generato in me perplessità sulla sua natura, perché tutti hanno reagito ...

Advertising

sportface2016 : #Coni, l'ex pallavolista Lara Lugli affianca la candidata alla presidenza Antonella #Bellutti - martasartini : Domani ascolterete parole mai pronunciate nel Salone d'Onore del #CONI. Lo #sportitaliano deve cambiare e cambierà!… - lugli_lara : RT @ComBellutti: L'autonomia sospetta del CONI, uno stato nello stato. L'articolo è di Vera Pegna, scrittrice il cui coraggio e le cui batt… -

Ultime Notizie dalla rete : Coni Lugli

Sportface.it

Il decreto sarà valido dal 26 aprile al 31o ma, fino al 15 giugno le visite in casa di amici ...presenziare a manifestazioni ed eventi sportivi di interesse nazionale con provvedimento del...... "Denunciate" Le difficoltà delle donne nello sport La pallavolista Laraha perso il lavoro ... così come il tema della giustizia sportiva e quello dell'equilibrio tra autonomia dele ...L’ex giocatrice di pallavolo, Lara Lugli, citata per danni dalla sua ex società dopo essere rimasta incinta, ha deciso di affiancare la candidata alla presidenza del Coni Antonella Bellutti.Riaperture: via libera al decreto del 26 aprile. Il 26 aprile l’Italia ritorna in giallo, non solo, con questo cambio di colore entreranno in vigore diverse novità in merito di ...