Colpo di scena all’Isola dei Famosi: “Non lo faccio!”, la decisione shock di Gilles Rocca spiazza tutti (Di martedì 27 aprile 2021) ; ecco cosa è successo durante la diretta. “Non la faccio Ilary, non ho voglia di farla, perché la cena a lume di candela la farò con l’amore della mia vita”. Con queste parole, Gilles Rocca comunica a Ilary L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 27 aprile 2021) ; ecco cosa è successo durante la diretta. “Non la faccio Ilary, non ho voglia di farla, perché la cena a lume di candela la farò con l’amore della mia vita”. Con queste parole,comunica a Ilary L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

rattasfatta : RT @thatsnomoonn: “For Paul” Non ci riesco ancora a credere e voglio continuare a non crederci. Dopo quasi 8 anni fa ancora malissimo. Ogn… - thatsnomoonn : “For Paul” Non ci riesco ancora a credere e voglio continuare a non crederci. Dopo quasi 8 anni fa ancora malissim… - martinamurruu : RT @b3njaminssmiles: la scena finale di Fast and Furious 7 è sempre un colpo al cuore, nonostante l'abbia vista tantissime volte mi fa semp… - eleonora_ds21 : RT @b3njaminssmiles: la scena finale di Fast and Furious 7 è sempre un colpo al cuore, nonostante l'abbia vista tantissime volte mi fa semp… - sonolunaticaa : RT @b3njaminssmiles: la scena finale di Fast and Furious 7 è sempre un colpo al cuore, nonostante l'abbia vista tantissime volte mi fa semp… -