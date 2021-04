Cesara Buonamici e il marito rapinati in strada (Di lunedì 26 aprile 2021) Paura per Cesara Buonamici . La giornalista, volto notissimo del Tg5, è stata rapinata insieme al marito Joshua Kalman da due malviventi. I due delinquenti, con volto coperto ma senza armi in pugno, ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 26 aprile 2021) Paura per. La giornalista, volto notissimo del Tg5, è stata rapinata insieme alJoshua Kalman da due malviventi. I due delinquenti, con volto coperto ma senza armi in pugno, ...

Advertising

repubblica : Firenze, Cesara Buonamici e il marito rapinati del Rolex - Adnkronos : Cesara Buonamici rapinata, disavventura per la giornalista. - Simone55555r : A cesara buonamici e marito hanno rubato il - zazoomblog : Cesara Buonamici la brutta notizia è appena arrivata - #Cesara #Buonamici #brutta #notizia - PietroLodi4 : Cesara Buonamici e il marito rapinati in auto, via i Rolex -