Cassa integrazione, ecco come e quando si possono fare altre attività senza perderci (Di lunedì 26 aprile 2021) I lavoratori che fruiscono degli ammortizzatori sociali possono svolgere contemporaneamente altre attività lavorativ e, senza perdere i diritti correlati al rapporto di lavoro in essere, secondo ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 26 aprile 2021) I lavoratori che fruiscono degli ammortizzatori socialisvolgere contemporaneamentelavorativ e,perdere i diritti correlati al rapporto di lavoro in essere, secondo ...

Advertising

AsoiafE : @LaCittadellaEgg C'è il covid, mettile in cassa integrazione, appena finisce il blocco dei licenziamenti se ne riparla - CarloCostelli : RT @cresce_m: Qualcuno ha da ridire perchè ho criticato gli imprenditori che delocalizzano. Certo non ho stima di chi tre mesi prima illude… - UffailnickA : @dbutti70 @sonoscettico Non era consentito e infatti li han multati ?? Sai anche cosa non è consentito? Rubare la ca… - StampaTorino : Ex Embraco, cassa integrazione impossibile per il curatore fallimentare - paulolden1 : @myrtamerlino E questo con centinaia di aziende di bus turistici ferme, impossibilitate a lavorare, con dipendenti in cassa integrazione. -