Brivio | “F1 e MotoGP sono molto simili”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Intervistato da Motorsport.com, Davideha commentato i suoi primi mesi in Formula Uno. Il dirigente italiano, dopo una lunga carriera incon la Suzuki, nel 2020 è diventato team manager della scuderia Alpine. Verstappen: “Il 2022 sarà impegnativo”: F1 e? Queste le parole di Davideper Motorsport.com: “Forse è una cosa divertente, ma la differenza più grande è la radio. Sei costantemente in contatto con il pilota, l’ingegnere di gara gli dice di farlo, di aspettare un pò, qualunque cosa. Inuna volta iniziata la gara, il pilota è da solo. Ti siedi e guardi la televisione, è tutto quello che puoi fare. Qui sei costantemente in contatto. Sei quasi in macchina. Seipiù ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brivio MotoGP

Corse di Moto

Nel team capitanato da Davideperò non hanno fatto i conti con Honda che ha schierato l'... La 500/Due gli stint di Nori nella Top Class del Motomondiale : nel 2001 e nel 2003 . Nel 2001 ......'' Come Suzuki Motor Corporation siamo orgogliosi di continuare a competere nel mondiale, ... project leader del marchio giapponese ma anche direttore del team dopo l'addio di Davide. '' ...Intervistato da Motorsport.com, Davide Brivio ha commentato i suoi primi mesi in Formula Uno. Il dirigente italiano, dopo una lunga carriera in MotoGP con la Suzuki, nel 2020 è diventato team manager ...Dopo Harada torniamo in Giappone per parlare di “NitroNori”, il pilota nipponico cimentatosi negli ultimi anni nel CIV, ma che ha avuto un passato glorioso in Superbike. Un po’ meno nel Motomondiale ...