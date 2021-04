Benevento, Inzaghi confermato: lo scenario a fine campionato (Di lunedì 26 aprile 2021) Filippo Inzaghi sarà l’allenatore del Benevento almeno fino a fine stagione: ecco lo scenario in merito al tecnico dei sanniti Niente decisioni affrettare in merito a Filippo Inzaghi. Questo fa trapelare Ottopagine.it, portale vicino alla società del Benevento in merito alla permanenza del tecnico in questo finale di stagione. Inzaghi resterà certamente fino a fine stagione mentre non ci sarà nessun ritiro per i calciatori. A fine stagione la società e il tecnico faranno le loro valutazioni per decidere se continuare insieme o meno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Filipposarà l’allenatore delalmeno fino astagione: ecco loin merito al tecnico dei sanniti Niente decisioni affrettare in merito a Filippo. Questo fa trapelare Ottopagine.it, portale vicino alla società delin merito alla permanenza del tecnico in questo finale di stagione.resterà certamente fino astagione mentre non ci sarà nessun ritiro per i calciatori. Astagione la società e il tecnico faranno le loro valutazioni per decidere se continuare insieme o meno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ciccionocera00s : RT @milan_corner: Tra Gattuso, il Benevento di Inzaghi e Ibra sento come se si stesse chiudendo un grande cerchio rossonero ma mi assale il… - FeMe00231066 : #LazioMilan, meglio così. faremmo ridere in champions. E domenica perdiamo in casa con il Benevento di Pippo Inzaghi - DinDjarin91 : @valter88285036 @FBiasin Preferirei vedere il Benevento di Pippo Inzaghi in Serie A, piuttosto che questo Torino osceno - JimDebaser : RT @milan_corner: Tra Gattuso, il Benevento di Inzaghi e Ibra sento come se si stesse chiudendo un grande cerchio rossonero ma mi assale il… - gustatore : RT @milan_corner: Tra Gattuso, il Benevento di Inzaghi e Ibra sento come se si stesse chiudendo un grande cerchio rossonero ma mi assale il… -