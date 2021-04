Amici 20, la regola per i giudici: cosa non possono fare dietro le quinte del programma (Di lunedì 26 aprile 2021) Emanuele Filiberto di Savoia, uno dei giudici di Amici 20, ha svelato una curiosa regola che coinvolge lui, Stefano De Martino e Stash dei Kolors. Ma cosa succederà mai nel talent firmato da Maria De Filippi? E quale sarà questa strana regola? LEGGI ANCHE — Amici 20, la reazione di Maria De Filippi alla battuta di Nino Frassica su Barbara D’Urso In un’intervista, Emanuele Filiberto di Savoia svela che ad Amici 20 c’è una strana regola alla quale giudici e prof. di Amici 20 devono sottostare obbligatoriamente. Foto: Red CommunicationsAmici 20: le rivelazioni di Emanuele Filiberto di Savoia Andiamo con ordine. Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, Emanuele Filiberto di Savoia ha raccontato il ... Leggi su funweek (Di lunedì 26 aprile 2021) Emanuele Filiberto di Savoia, uno deidi20, ha svelato una curiosache coinvolge lui, Stefano De Martino e Stash dei Kolors. Masuccederà mai nel talent firmato da Maria De Filippi? E quale sarà questa strana? LEGGI ANCHE —20, la reazione di Maria De Filippi alla battuta di Nino Frassica su Barbara D’Urso In un’intervista, Emanuele Filiberto di Savoia svela che ad20 c’è una stranaalla qualee prof. di20 devono sottostare obbligatoriamente. Foto: Red Communications20: le rivelazioni di Emanuele Filiberto di Savoia Andiamo con ordine. Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, Emanuele Filiberto di Savoia ha raccontato il ...

Advertising

LorenzoPatr2 : GIVEAWAY DI 30 EURO NON RETWETTATE PERCHÉ È ILLEGALE MA COMMENTATE E NON TAGGATE NEANCHE AMICI CHE VADO IN CARCERE,… - littlesunflover : Ogni cazzo di volta che tutta l’Italia diventa gialla devo continuare a vivere nelle 3/4 regioni arancioni, cioè ma… - gianluigidellac : @francofontana43 @PiramideRossa @Corriere Da quanto si è visto non si sono limitati ad aprire. Cene con 80/100 part… - tweetnewsit : #Amici20, Emanuele Filiberto rivela una regola che nessuno conosceva - infoitcultura : Amici 2021, Emanuele Filiberto svela la regola imposta da Maria De Filippi ai giudici -