Traffico Roma del 25-04-2021 ore 16 | 30

(Di domenica 25 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione rallentamenti per incidente sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra Montespaccato e via Aurelia si rallenta perintenso Anche in via Aurelia Antica in prossimità di via di Villa Betania è in via Leone XIII nella zona di Caracalla in pieno svolgimento il 74esimo Gran Premio della Liberazione possibili difficoltà di circolazione in tutta l’area circostante e la via Ostiense al via da questa sera invece i lavori di manutenzione della pavimentazione in via Salaria gli interventi in programma fino a venerdì 30 Aprile si svolgono in orario notturno dalle 21 alle 6 e comportano divieto di transito via Carlo Zecchi E via verso Corso d’Italia i dettagli sono disponibili sul sitopunto luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della polizia locale ...