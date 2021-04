(Di domenica 25 aprile 2021) Luceverdeancora una buona domenica Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale unica segnalazione di rilievo su via Ostiense è venuto un incidente in prossimità della stazione di Vitinia inevitabili rallentamenti Marcella centro città al salario per lavori urgenti sulla manto stradale chiusa Piazza Alessandria disciplina provvisoria dinell’area circostante nella zona delle Terme di Caracalla in pieno svolgimento il Gran Premio della Liberazione corsa ciclistica che si snoda lungo un percorso di circa 6 km con arrivo proprio su viale delle Terme di Caracalla chiusura al transito lungo il percorso del circuito di gara Inoltre sempre in occasione della festa della Liberazione consueta cerimonia in programma all’ Altare della Patria con la ...

Advertising

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri e Dda per blitz antidroga a San Basilio. Arrestate 16 persone a Roma per detenzione, traffico… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 25-04-2021 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2021 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ??#Roma #lavori - ?Piazza Alessandria DIVIETO di transito ?? rifacimento del manto stradale ??disciplina provvi… - zazoomblog : Traffico Roma del 25-04-2021 ore 08:30 - #Traffico #25-04-2021 #08:30 -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

{"code":404,"message":"Nessun notiziario trovato per il prodotto 'Luceverdeaudio' e tipologia 'testo'"} In collaborazione con Luce Verde infomobilità...dei treni per l'intera giornata per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sitopunto luce verde è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di...Per consentire l'ultima parte dell'intervento in fondo a via Roma, nei pressi della sede della Polizia municipale, sarà necessario chiudere al traffico anche via Cennano: ecco i provvedimenti [Notizie ...Luceverde Roma una buona domenica Bentrovati dalle redazioni studio Daniele guerrisi ricorre oggi il 76esimo anniversario della festa della Liberazione e tu dopo due anni di assenza il Gran ...