Strage in ospedale covid, esplode bombola d'ossigeno: 27 morti. (VIDEO) (Di domenica 25 aprile 2021) Tremende le immagini che arrivano da un ospedale covid di Baghdad, in Iraq. Una bombola di ossigeno è esplosa nel reparto di terapia intensiva dedicato ai malati colpiti da coronavirus. Il bilancio è gravissimo: almeno 27 morti e 46 feriti, ma è probabile che si possa aggravare ulteriormente. #VIDEO A FINE ARTICOLO Il nosocomio è quello di Ibn Khatib e si trova a sud est di Baghdad, nell'area del ponte Diyala. Secondo testimoni oculari i feriti sono stati trasferiti negli ospedali vicini insieme al resto dei malati in cura all'interno della struttura. Parecchi i VIDEO pubblicati sui social media, terribili le scene immortalate: si vedono i reparti inondati dal fumo e poi dalle fiamme, i soccorritori disperati che danno aiuto come possono, cercando di estrarre i corpi dei ...

