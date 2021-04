SOTELDO | CLASSE SUDAMERICANA ALLA CONQUISTA DELLA MLS

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 25 aprile 2021) Una scelta di vita quella di Yeferson, talento venezuelano, che si è trasferito dal Santos al Toronto Fc, squadraMajor League Soccer. “Ho trascorso due incredibili anni e mezzo a Santos. Era un sogno. Sento di essere cresciuto, apprezzando quello che ho vissuto e dato tuttosocietà. Abbiamo avuto momenti bellissimi, come giocare la Finale di Libertadores, e altri momenti molto difficili” aveva dichiarato appena ceduto, dimostrazione che in due anni ha lasciato il segno in Brasile in 28 partite segnando 8 gol, ma facendo incantare i suoi tifosi con grandi giocate. Alto appena 160 centimetri, Yefersonè nato nel 1997 ad Acarigua, una città situata nello stato di Portuguesa, nella parte nordoccidentale del Venezuela.cresce in uno dei barrios più difficili ...