Ritrovato il sottomarino scomparso | nessun sopravvissuto

(Di domenica 25 aprile 2021)il: la Marina indonesiana ha annunciato di aver trovato ilaffondato nelle acque indonesiane e ha confermato la morte dei 53 membri dell’equipaggio.il: le autorità avevano poche speranze Un bilancio pesante ma purtroppo previsto. La Marina aveva infatti calcolato che in caso di mancanza di corrente in seguito a

Advertising

MediasetTgcom24 : Indonesia, ritrovato il sottomarino scomparso: morti i 53 a bordo #sottomarino - Agenzia_Ansa : Il sottomarino KRI Nanggala 402 scomparso mercoledì scorso nel mare di Bali è stato ritrovato spezzato in tre parti… - rtl1025 : ?? E' stato ritrovato il #sottomarino scomparso mercoledì scorso nel mar di #Bali. Lo hanno reso noto le autorità i… - serenaviani : RT @rtl1025: ?? E' stato ritrovato il #sottomarino scomparso mercoledì scorso nel mar di #Bali. Lo hanno reso noto le autorità indonesiane,… - italianfirst2 : Sottomarino indonesiano, ritrovati i resti: è spezzato in tre parti -

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovato sottomarino

Ilindonesiano scomparso dai radar mercoledì è statoa 100 chilometri a nord di Bali , a circa 850 metri di profondità e spezzato in tre parti . Nessun superstite, come si temeva, ...Read More World Trovato relittoindonesiano, tutti morti i 53 a bordo 25 Aprile 2021 E' statoil relitto delaffondato nei giorni scorsi al largo delle coste ...Il sottomarino Nanggala è stato ritrovato a 850 metri sotto il livello del mare, secondo le autorità, l’equipaggio sarebbe deceduto per mancanza di ossigeno poco tempo dopo la scomparsa ...Ritrovato il sottomarino disperso a Bali. 25 aprile 2021. Gandini è già in fuga «Ero metà Ancelotti e metà Rijkaard...» ...